В Ленобласти обнаружили узел связи украинских мошенников

Полицейские арестовали жителя районного города Пикалева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили узел связи украинских мошенников в квартире жителя Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Бокситогорского района Ленобласти установили и задержали 36-летнего жителя районного города Пикалева. Мужчина нигде не работает, а на жизнь зарабатывал, по данным полиции, техническим обслуживанием украинских дистанционных мошенников", - рассказали в пресс-службе.

По оперативным данным, в июле 2025 года фигурант создал в своей квартире и поддерживал функционирование стационарного технического центра, позволявшего мошенникам звонить гражданам России из-за рубежа. При обыске полицейские обнаружили и изъяли два GSM-шлюза, sim-бокс, системный блок, Wi-Fi роутеры, порядка 240 sim-карт различных операторов связи.

Заведено уголовное дело по части 3 статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Кроме того, установлены факты совершения мошенничеств с использованием абонентских номеров изъятых сим-карт в отношении десятков жителей нескольких регионов страны. Мужчину заключили под стражу. Устанавливаются соучастники и иные эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.