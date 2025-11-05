В Новочеркасске 46 многоквартирных домов остались без тепла

Причиной стал дефект теплотрассы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. В Новочеркасске Ростовской области 46 многоквартирных домов остались без тепла из-за дефекта теплотрассы, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

"Город Новочеркасск, теплоснабжение. В связи с обнаружением дефекта теплотрассы в районе мкр. Молодежный прекращено теплоснабжение 46 многоквартирных домов", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, нормализовать ситуацию планируется к 20:00 мск.

В Новочеркасске температура воздуха 5 ноября составляет 9 градусов тепла.