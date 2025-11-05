США обвиняют белоруску в контрабанде авиазапчастей в Россию

По версии американских властей, после начала СВО Яна Леонова якобы незаконным образом экспортировала из США в РФ бортовую электронику и другое авиационное оборудование

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Гражданка Белоруссии экстрадирована из Франции в США, где ей предъявлены обвинения в сговоре с целью якобы поставки в Россию в обход мер экспортного контроля американских авиазапчастей. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Как следует из документа, 33-летняя гражданка Белоруссии Яна Леонова, до последнего времени проживавшая в РФ, была "экстрадирована из Франции по обвинению в сговоре для нарушения мер экспортного контроля с целью контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США". В Минюсте отметили, что Леонова в среду предстала перед судом в столичном округе Колумбия.

По версии американских властей, после начала Россией специальной военной операции на Украине Леонова при участии граждан США "незаконным образом экспортировала из США в Россию бортовую электронику и другое авиационное оборудование". Утверждается, что оно было использовано в "частном самолете", принадлежащем находящейся в американских санкционных списках компании, в которой ранее якобы работала Леонова. Ее название американские власти не приводят.