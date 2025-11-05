В Черниговском районе поврежден энергообъект

Часть потребителей осталась без света

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщила в своем Telegram-канале компания "Черниговоблэнерго".

В нескольких населенных пунктах отсутствует энергоснабжение, сообщила Черниговская районная военная администрация на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

В Черниговской, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.