В Ростовской области локализовали пожар на складе

Площадь составила 1,6 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пожарным удалось локализовать пожар на складе в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади 1,6 тыс. кв. м", - сообщили в министерстве.

Как сообщали ранее в ГУ МЧС России по области, в Ростове-на-Дону на ул. Привокзальной, 4 горело трехэтажное складское помещение, существовала угроза распространения огня. В тушении задействованы пожарный катер и поезд.

Информации о пострадавших не поступало. Работы по ликвидации пожара продолжаются.