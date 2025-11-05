Монеточка обжаловала заочное заключение под стражу

Судебное заседание по апелляции певицы назначили на 12 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом), заочно арестованной Басманным судом Москвы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сказано в карточке дела, с которой ознакомился ТАСС.

"Зарегистрирована апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы. Назначено судебное заседание на 12 ноября 2025 года", - говорится в карточке суда.

Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении певицы Монеточки меру пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что признанная иностранным агентом Монеточка была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.