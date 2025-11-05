В Ростовской области потушили пожар на складе

В тушении пожара был задействован пожарный катер и поезд

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар в Ростовской области полностью ликвидирован", - сообщили в министерстве. Там отметили, что в пробах воздуха, взятых на месте пожара, превышения вредных веществ не выявлено.

Как сообщали в ранее в ГУ МЧС России по области, в Ростове-на-Дону на ул. Привокзальная, 4 горело трехэтажное складское помещение, существовала угроза распространения огня. В тушении пожара был задействован пожарный катер и поезд.

Информации о пострадавших не поступало.