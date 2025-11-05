Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 км
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 2,5 км зафиксирован на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Это может быть опасно для авиаперевозок, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"Высота вулканического облака - до 2,5 км. Пепловый шлейф распространяется на 85 км на восток от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", - рассказали в учреждении.
О начале активного пеплового извержения 3 августа сообщили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника, которые проводили исследования в районе вулкана. Позже они доложили о появлении парогазовых струй на его склонах. Инспекторы и ученые покинули окрестности вулкана Крашенинникова. Часть группы отправилась в кальдеру вулкана Узон, другая - на побережье Кроноцкого озера. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.