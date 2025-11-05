Полиция изъяла у жителя Приморья более 40 кг марихуаны

Мужчина незаконно хранил вещество для личного употребления

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае выявили жителя Красноармейского округа, в доме которого хранились наркотические вещества. Изъято свыше 43 кг марихуаны, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в доме 46-летнего жителя села Рощино обнаружены и изъяты наркотические средства растительного происхождения. Проведя криминалистическое исследование, эксперты установили, что изъятое у приморца вещество содержит наркотическое средство "каннабис" (марихуана) массой 43.899 гр., а также наркотикосодержащее растение "конопля" (растение рода Cannabis) общей массой 65.2 гр., что согласно списку 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров относится к наркотическим средствам и квалифицируется как крупный размер", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина незаконно хранил вещество для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.