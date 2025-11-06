На Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП

Из-за этого возникли затруднения в движении транспорта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. ДТП произошло на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Лосиноостровской улицы в Москве. Движение затруднено, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"На СВХ (в районе ул. Лосиноостровская, 29с1) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что съезд перекрыт с СВХ на улицу Лосиноостровская.