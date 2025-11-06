В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали три человека

Автомобиль Nissan Dualis столкнулся с маршрутным автобусом "Газ"

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошло в Улан-Удэ, три человека пострадали. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

"Около 23:00 (18:00 мск) 5 ноября в Улан-Удэ на ул. Бабушкина 38-летний водитель автомобиля Nissan Dualis совершил столкновение с маршрутным автобусом "Газ". В результате ДТП водитель иномарки и два пассажира автобуса с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.буряти