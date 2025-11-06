В Донецке из-за аварии без электроэнергии остались более 5 тыс. абонентов

Аварийная бригада приступила к выполнению работ

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Донецке. Без света остались более 5 тыс. абонентов, сообщили в Telegram-канале "Донецкэнерго".

"Городской округ Донецк. В 04:21 [мск] произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 97 трансформаторных подстанций, 12 котельных, 2 больницы, 5 102 бытовых абонентов (Калининский, Ворошиловский, Киевский). Аварийная бригада приступила к выполнению работ", - говорится в сообщении.