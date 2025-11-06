Защита Ирины Чемезовой подала жалобу на ее домашний арест

Экс-жену бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова обвиняют в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Защита бывшей жены экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирины Чемезовой подала апелляционную жалобу на продление ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Колосовский.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест Чемезовой до 1 декабря. "Апелляционную жалобу защита подала", - сказал собеседник агентства.

Колосовский отметил, что следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. "Следствие попыталось изменить меру пресечения на заключение под стражу, <…> в итоге [суд] отказал в изменении меры", - рассказал он.

Чемезова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, Чемезова привлекалась в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". В числе ответчиков по этому иску был также ее экс-муж - бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.