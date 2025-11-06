В Таиланде задержали россиянина по подозрению в содействии распространению наркотиков

По данным полиции, 27-летний Семен Каспарян в провинции Пхукет расклеивал листовки с рекламой наркотиков, за которые он получал по $1 за штуку

БАНГКОК, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала на острове Самуи россиянина по подозрению в расклейке объявлений с рекламой наркотических средств. Об этом сообщила газета Matichon.

По данным полиции, 27-летний россиянин Семен Каспарян в провинции Пхукет расклеивал листовки с рекламой наркотиков, за которые он получал по $1 за штуку. Россиянин стал ключевым подозреваемым в расследуемом полицией деле и скрылся на Самуи.

Полицейские в ходе обыска номера отеля, в котором находился подозреваемый, обнаружили множество листовок-наклеек с QR-кодами, которые переправляли на сайт, предлагающий приобрести различные наркотические средства. Следствие установило, что Каспарян связался с неизвестным иностранцем через чат в Telegram, который курьером отправил ему наклейки для последующего их распространения. Подозреваемый расклеивал объявления в течение трех дней, получив на свой криптокошелек $300.