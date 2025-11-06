В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

По данным издания "Общественное. Новости", из-за этого 6 ноября временно не будут курсировать два пригородных поезда в направлении Днепропетровск - Каменское и обратно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

По его данным, из-за этого 6 ноября временно не будут курсировать несколько пригородных поездов в направлении Днепропетровск - Каменское и обратно, а движение других подвижных составов ограничат.

Позже в своем Telegram-канале и.о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил, что в городе Каменское "получили повреждения инфраструктура, транспортное предприятие".

Вечером 5 ноября сообщалось о взрывах в городе Каменское, в это же время в регионе действовал режим воздушной тревоги.