В Оренбуржье сотрудников управления Росреестра обвинили во взятках

Обвиняемые систематически получали незаконные вознаграждения от физических лиц и представителей фирм

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. В Оренбургской области семерых сотрудников управления Росреестра по региону обвинили в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении семи сотрудников управления Росреестра по Оренбургской области. Трое из них обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, четверым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

По информации следствия, с 2018 по 2025 год злоумышленники систематически получали взятки от физических лиц и представителей фирм, оказывающих услуги в сфере недвижимости. Незаконные вознаграждения предназначались за предоставление информации об объектах недвижимости, а также за ускоренную и беспрепятственную госрегистрацию прав и сделок с ними.

Следователи провели обыски и изъяли необходимые документы. В отношении каждого фигуранта избрана мера пресечения.

Незаконную деятельность сотрудников Росреестра пресекли полицейские экономической безопасности УМВД России по Оренбургской области, сообщили в пресс-службе управления.