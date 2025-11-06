В Волгореченске закрыли детсады и школы после атаки ВСУ

Работники городской администрации обходят граждан, чтобы убедиться в их безопасности

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Детские сады и школы Волгореченска Костромской области закрыли на день после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников по итогам заседания оперативного штаба.

"Приняты дополнительные решения по обеспечению безопасности людей и работе объектов жизнеобеспечения", - говорится в сообщении. Оперативный штаб принял решение закрыть на день детские сады и школы города в целях безопасности.

Работники администрации Волгореченска и сельских поселений, которые находятся рядом с городом, проводят обходы жителей, чтобы убедиться в их безопасности.

Утром 6 ноября была отражена атака беспилотников в Волгореченске. Оперативные службы работают в усиленном режиме, ведется работа по устранению последствий атаки дронов. Угроза беспилотной опасности в регионе отменена.