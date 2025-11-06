В Харьковской области вновь повреждена железнодорожная инфраструктура

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Лозовском районе на юго-востоке области в ночь на 6 ноября несколько раз объявлялась воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе Харьковской области на востоке Украины получила повреждения второй раз за двое суток. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

"В Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале, не уточняя, о каких именно объектах идет речь. 5 ноября он также сообщал о повреждении железнодорожной инфраструктуры в этом районе.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Лозовском районе на юго-востоке Харьковской области в ночь на 6 ноября несколько раз объявлялась воздушная тревога.