В Харьковской области вновь повреждена железнодорожная инфраструктура
07:05
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе Харьковской области на востоке Украины получила повреждения второй раз за двое суток. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
"В Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале, не уточняя, о каких именно объектах идет речь. 5 ноября он также сообщал о повреждении железнодорожной инфраструктуры в этом районе.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в Лозовском районе на юго-востоке Харьковской области в ночь на 6 ноября несколько раз объявлялась воздушная тревога.