На Урале назначили обязательные работы виновному в реабилитации нацизма

Мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня в Среднеуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд назначил 320 часов обязательных работ 19-летнему молодому человеку, признанному виновным по делу о реабилитации нацизма. Установлено, что он прикурил сигарету от пламени Вечного огня в Среднеуральске, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 28 июня, когда мужчина поднялся на помост мемориального комплекса, посвященного среднеуральцам, погибшим в Великой Отечественной войне, и при свидетелях прикурил сигарету от пламени Вечного огня.

"Свердловский областной суд признал [молодого человека] виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ - "Реабилитация нацизма путем осквернения символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично". Мухторову назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что молодой человек полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.