На юге Москвы в квартире взорвался аэрозольный баллон

Пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Разгерметизация аэрозоля произошла в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС РФ.

"Поступило сообщение о происшествии по адресу: ул. Тамбовская улица, д. 8, к. 1. В одной из квартир многоэтажного жилого здания произошла разгерметизация аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми", - сказали в МЧС.

Пострадавших в результате ЧП нет.

В оперативных службах агентству уточнили, что возгорания не последовало. Спасатели не привлекались к работам на месте.