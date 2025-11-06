В Ленобласти завели дело из-за отсутствия отопления у ветерана войны

Устанавливаются причины случившегося

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Ленинградской области по факту длительного отсутствия отопления в доме, где проживает 98-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В социальных медиа сообщалось, что в поселке Невская Дубровка во Всеволожском районе 98-летняя ветеран Великой Отечественной войны в течение длительного времени вынуждена проживать в ненадлежащих условиях из-за отсутствия отопления в доме. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, которые позволят установить обстоятельства, а также причины и условия, способствовавших произошедшему.