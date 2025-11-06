Жителя Калининградской области приговорили к пяти годам за истязание дочери

Он применял к ней физическую силу в качестве наказания

КАЛИНИНГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Советский городской суд в Калининграде приговорил мужчину, систематически истязавшего и избивавшего 13-летнюю дочь, к лишению свободы на пять лет, сообщила пресс-служба областного суда в своем Telegram-канале.

Судом установлено, что в период с мая 2024 года по январь 2025 ранее судимый мужчина систематически жестоко обращался со своей 13-летней дочерью. Он применял к ней физическую силу в качестве наказания - избивал ремнем, деревянной палкой и электрическим шнуром, а в один из дней в начале этого года плоскогубцами срезал накладные ногти с рук девочки. В судебном заседании вина подсудимого в совершении противоправных деяний полностью подтвердилась.

"Действия мужчины квалифицированы по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость), и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.

Приговором Советского городского суда отцу-истязателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 200 тыс. рублей.