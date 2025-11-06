В Омске школьницу осудили за убийство новорожденного сына

Девушка родила ребенка и задушила его

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к полутора годам воспитательной колонии 16-летнюю жительницу Омска, которая в июле этого года в гостинице родила сына и задушила его. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летней местной жительницы. Она признана виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", - сказала Булихова.

Также суд по ходатайству прокуратуры вынес частное постановление в адрес руководства образовательного учреждения, в котором обучалась девушка, в связи с ненадлежащей работой по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

18 июля тело новорожденного мальчика было найдено в мусорном ведре в ванной комнате в одной из гостиниц Омска. 16-летняя школьница специально сняла номер, чтобы родить и избавиться от ребенка. Следствие установило, что она задушила сына и положила в пакет. Личность матери была установлена по банковской карте, которой она расплатилась.