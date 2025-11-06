Дело о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону начнут слушать 10 ноября

В июле 2024 года обвиняемый по новому уголовному делу Дмитрий Папенко предложил гражданам Украины Владимиру Макаренко и Григорию Синченко совершить теракт в День народного единства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд 10 ноября приступит к слушанию уголовного дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Первое заседание назначено на 10 ноября в 12:00 мск", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый по новому уголовному делу Дмитрий Папенко, находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Владимиру Макаренко и Григорию Синченко совершить теракт в СИЗО 4 ноября 2024 года - в День народного единства.

В отношении Папенко, Макаренко и Синченко возбудили дела о подготовке теракта, Синченко также вменяют вербовку.