На всей территории Украины вводят графики отключения света

В Минэнерго страны также уточнили, что будут введены ограничения мощности для промышленных потребителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Графики отключения света будут действовать в четверг на всей территории Украины. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

"Сегодня с 08:00 до 22:00 (с 09:00 до 23:00 мск) на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

О значительных повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах власти Украины заявили 10 октября. Начались массовые аварийные многочасовые отключения света. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры.