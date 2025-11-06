Дело пяти жителей Крыма, планировавших захват власти, рассмотрят в декабре

Обвиняемые были участниками террористической организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд 9 декабря начнет слушать уголовное дело в отношении пяти жителей Республики Крым, которых обвиняют в подготовке насильственного захвата власти. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Первое заседание назначено на 9 декабря в 14:00 мск", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, с августа 2023 года по февраль 2025 года в селе Джанкойского района Крыма обвиняемые, будучи участниками ячейки террористической организации, изучали экстремистскую литературу и обсуждали необходимость захвата государственной власти.

Их задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Подсудимых обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ.