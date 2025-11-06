Таможенники обнаружили литографию летописца Олега Толстого на судне из Японии

Картину конфисковали и обратили в собственность государства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обнаружили на судне из Японии незадекларированую литографию живописца Олега Толстого, представляющую культурную ценность, сообщила пресс-служба ведомства.

"Незадекларированную литографию художника-живописца Олега Толстого, представляющую культурную ценность, обнаружили сотрудники Владивостокской таможни в ходе контроля судна, прибывшего из порта Тояма (Япония)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что картина находилась в каюте одного из членов экипажа судна. При этом он пояснил, что произведение искусства ему передал незнакомец в порту Тояма для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке.

"Поскольку товар ввезен без декларирования и не предназначался для личного пользования, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров), а литографию изъяли и направили на экспертизу для установления художественной и исторической ценности", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФТС, результаты исследования установили, что литография "Московский кремль" 1960 года и является культурной ценностью. По решению суда предмет правонарушения конфисковали и обратили в собственность государства.

"При ввозе культурных ценностей на территорию РФ необходимо заполнять пассажирскую таможенную декларацию. Таможенное декларирование ввозимых культурных ценностей сопровождается представлением таможенному органу заключения уполномоченного эксперта об отнесении перемещаемых предметов к культурным ценностям", - напомнили в ФТС РФ.