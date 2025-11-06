В Голой Пристани при атаке украинских БПЛА погибла пенсионерка
Редакция сайта ТАСС
08:44
ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Пенсионерка погибла в Голой Пристани Херсонской области при атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"76-летняя женщина погибла в результате целенаправленного удара беспилотников по жилому кварталу в Голой Пристани", - написал он в своем Telegram-канале.
Также за сутки Вооруженные силы Украины атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины, в том числе Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Железный Порт, Каховку.