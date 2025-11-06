На экс-главу Уфимского тепловозоремонтного завода завели дело о мошенничестве

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

УФА, 6 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Башкирии возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего директора Уфимского тепловозоремонтного завода. Об этом сообщили в МВД по республике.

"В Башкортостане возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего директора тепловозоремонтного завода. По предварительным данным, будучи директором предприятия, уфимец заключил договор перевозки автотранспортом с индивидуальным предпринимателем, которым являлась его супруга. В результате в период с мая 2020 по май 2025 года предприятием были оплачены услуги ИП на общую сумму около 200 млн рублей по завышенным объемам работ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в январе 2024 года директор завода заключил с тем же индивидуальным предпринимателем договор аренды офисного помещения площадью около 200 кв. м с ежемесячной арендной платой в размере свыше 400 тыс. рублей. Таким образом, ущерб тепловозоремонтному заводу составил более 3,7 млн рублей.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.