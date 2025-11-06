Сибиряк поджег автомобиль полиции по требованию аферистов

Мужчина также повредил электроподстанцию

КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя Новокузнецка Кемеровской области, который поджег служебный автомобиль полиции и повредил электроподстанцию по требованию мошенников, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый, став жертвой мошенников, действовал по их указаниям. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, под предлогом возврата похищенных у него и его отца денежных средств в сумме около 400 тыс. рублей, принудили его к совершению ряда преступлений", - говорится в сообщении.

Изначально он должен был поджечь электроподстанцию в Заводском районе Новокузнецка, но его попытка не увенчалась успехом. После этого он поджег служебный автомобиль полиции, свои действия он снимал на мобильный телефон и направлял записи кураторам. Затем выяснилось, что он причастен к повреждению электрической подстанции по ул. Полесской 4 ноября 2025 года, когда часть города на непродолжительное время осталась без света.

В ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что после поджога автомобиля мошенники потребовали у него повредить оборудование на еще одном объекте. По пути следования к данному объекту он был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. В ходе проведения обыска следователем у задержанного были изъяты мобильный телефон, а также канистра и инструменты, которые он использовал при совершении преступлений. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.