В Приангарье приостановили работу суши-бара, где отравились дети

В части смывов, отобранных в заведении общепита, обнаружена ДНК опасных бактерий сальмонеллы

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приостановил деятельность суши-бара в Усть-Илимске после массового отравления посетителей, половина из которых дети. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

В Усть-Илимске после посещения суши-бара отравились, предварительно, 10 человек, среди которых шесть несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Постановлением Усть-Илимского городского суда Иркутской области приостановлена деятельность суши-бара "Сакура экспресс", расположенного по пр-те Мира. <…> В ходе рассмотрения дела индивидуальный предприниматель вину признал, указал, что допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований по причине невнимательности, гарантировал полное исправление имеющихся нарушений. Суд пришел к выводу применить в отношении индивидуального предпринимателя административное наказание в виде приостановления деятельности учреждения на 90 суток", - говорится в сообщении.

По данным суда, после посещения суши-бара несколько человек поступили в больницу с диагнозами "бактериальная кишечная инфекция неуточненная", "неуточненный гастроэнтерит" и "колит инфекционного происхождения". "При проведении эпидемиологического расследования причин и условий возникновения острых кишечных заболеваний у посетителей заведения было установлено, что нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в суши-баре, в том числе при приготовлении пищи, хранении и реализации населению", - пояснили в суде.

В суде также рассказали, что в части смывов, отобранных в суши-баре, обнаружена ДНК опасных бактерий сальмонеллы.