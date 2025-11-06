Число отравившихся в суши-баре Иркутской области увеличилось до 14

Среди них как минимум шесть несовершеннолетних

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Число отравлений в Усть-Илимске Иркутской области после употребления еды в местном суши-баре увеличилось с 10 до 14. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Проведено эпидемиологическое расследование 14 случаев заболевания сальмонеллезом среди жителей Усть-Илимска. Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре "Сакура экспресс", - говорится в сообщении.

Среди заболевших - как минимум шесть несовершеннолетних. По материалам эпидемиологического расследования деятельность суши-бара приостановлена решением суда на 90 суток. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).