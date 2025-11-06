В Карелии планируют взыскать ущерб после разлива нефтепродуктов в Лахденпохье

Административные материалы направят в суд

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Административные материалы направят в суд для взыскания ущерба окружающей среде от разлива нефтепродуктов в Лахденпохье. Управление Росприроднадзора занимается его подсчетом, сообщили в Минприроды Карелии после появления в соцсетях информации о повторном загрязнении Якимварского залива.

О первом случае разлива нефтепродуктов в Якимварском заливе Ладожского озера стало известно 9 октября. Организация "Спас северо-запад" сообщила, что акватория береговой линии у Лахденпохьи была покрыта пятнами солярки и масла. Специалисты отобрали в том месте пробы воды для анализа и провели обработку акватории специальными сорбентами. Позже сообщалось об установке в том участке боновых заграждений.

"На днях в соцсетях появилась информация о повторном разливе нефтепродуктов в акватории Ладожского озера в Лахденпохья. По предварительным данным, нефтяные пятна появились в результате распила плавкрана <...>. В месте разлива были отобраны пробы воды для проведения лабораторного анализа в ЦЛАТИ, Управление Росприроднадзора также занимается подсчетом ущерба, причиненного окружающей природной среде экологическим правонарушением. По информации прокурора, составлены административные материалы, которые будут направлены в суд для взыскания ущерба", - сказано в сообщении.

В ликвидации последствий разлива приняла участие общественная организация "Спас северо-запад". Спасатели провели обработку береговой линии - локализовали последствия, не дали загрязнению распространиться дальше, отметили в Минприроды региона.

Ранее руководитель "Спас северо-запад" Андрей Нестеров написал о повторном загрязнении на своей странице во "ВКонтакте".