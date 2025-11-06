На рэпера Icegergert завели дело о пропаганде атрибутики экстремистской организации

Артист выкрикивал лозунги, связанные с запрещенным экстремистским движением "Арестантское уголовное единство"

Георгий Гергерт (Icegergert) © Страница Icegergert в социальных сетях

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Административное дело о публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации возбуждено в отношении рэпера Георгия Гергерта (известен под псевдонимом Icegergert) после выступления, где он выкрикивал лозунги, связанные с запрещенным экстремистским движением "Арестантское уголовное единство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Москвы возбудила в отношении Георгия Гергерта дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций)", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что 26 октября на концертной площадке на Ленинградском проспекте рэп-исполнитель Гергерт в ходе выступления публично произнес лозунг, который по своему содержанию направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, формирующий у аудитории положительное восприятие преступной среды. "Согласно выводам лингвистического исследования, публично произнесенная Гергертом фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации "А. У. Е.", деятельность которой решением Верховного суда Российской Федерации запрещена на территории Российской Федерации", - пояснили в прокуратуре.

Гергерт ознакомлен с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении. Вину в совершении правонарушения он признал. Санкция вменяемой ему статьи КоАП РФ предусматривает наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

В пресс-службе добавили, что материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы.