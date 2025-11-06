На Херсонщине россиянина заочно осудили за участие в террористическом батальоне

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Генический районный суд Херсонской области заочно приговорил 33-летнего гражданина РФ к 10 годам лишения свободы за участие в запрещенной террористической организации, сообщили в Telegram-канале Херсонского областного суда.

"Суд установил, что гражданин А., действуя по мотивам политической вражды к Российской Федерации, являясь членом (НВФ) "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (запрещен в РФ), в период с августа 2016-го по 1 июня 2022 года, находясь в Геническом районе Херсонской области, принимал активное участие в его деятельности, направленной против интересов Российской Федерации. Он выполнял функциональные обязанности в составе группы, предназначенной для непосредственного участия в боевых действиях против граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Суд признал гражданина А. виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

В суде отметили, что гражданин объявлен в международный розыск.