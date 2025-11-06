Жителя Череповца осудили на шесть лет за дезертирство

Мужчина уклонился от прохождения военной службы во время мобилизации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вологодский гарнизонный военный суд приговорил жителя Череповца к шести годам колонии строгого режима за дезертирство в период мобилизации. Он покинул лечебное учреждение и не вернулся к месту службы, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"1 февраля 2024 года 34-летний мужчина уклонился от прохождения военной службы в период мобилизации и без уважительных причин не прибыл в войсковую часть к установленному регламентом сроку <…>. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, мужчина покинул лечебное учреждение, уехал в Череповец, где проживал до призыва, и находился там до 1 июля 2025 года, пока не был обнаружен сотрудниками полиции.

Во время судебного заседания подсудимый признал вину частично, раскаялся в содеянном и пояснил, что не явился в срок на службу в войсковую часть, поскольку хотел пройти дальнейшее лечение, после чего вернулся бы к месту службы.

После провозглашения приговора председательствующий по делу провел профилактическую беседу со слушателями судебного заседания об уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере воинских правоотношений.