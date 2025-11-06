Бывшего свердловского вице-губернатора этапировали в СИЗО Челябинска

По словам адвоката Марии Кириловой, решение приняли вопреки ухудшению здоровья Олега Чемезова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве, этапирован из Екатеринбурга в СИЗО Челябинска. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Мария Кирилова.

"Следствие <…> принимает решение перед праздниками в ночь на 4 ноября этапировать Чемезова О. Л. в СИЗО №7 г. Челябинска", - сказала она.

Защита заявила, что решение было принято вопреки ухудшению здоровья Чемезова, а сам этап длился более суток. "Ни семья, ни защита все праздничные дни не знали, где он находится", - добавила адвокат.

Чемезов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. В адвокатской группе Lawguard отмечали, что Чемезов был вызван на допрос утром 29 сентября, после чего его задержали.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, а также и сам Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.