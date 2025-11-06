В Дагестане выявили новую форму майнинг-фермы в автомобиле

Материальный ущерб составил порядка 1,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники филиала "Дагэнерго" обнаружили новую форму нелегального использования электроэнергии - мобильную майнинг-ферму у жителя Левашинского района Дагестана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. директора филиала ПАО "Россети Северный Кавказ-Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.

"В ходе проверки электрохозяйства у жителя села Ташкапур Левашинского района Республики Дагестан сотрудниками филиала "Дагэнерго" была выявлена новая форма нелегального использования электроэнергии - мобильная майнинг-ферма", - говорится в сообщении.

Майнер разместил в автомобиле марки "Газель" 72 устройства для добычи криптовалют.

"По предварительным оценкам, нанесенный материальный ущерб составил порядка 1,5 миллиона рублей", - отметил Шапиев.

По его словам, мобильная ферма выявлена у того же потребителя, у которого в 2024 году уже изымали оборудование майнинг-фермы. Факт повторных нарушений усугубляется тем, что с начала 2025 года майнинг запрещен в Дагестане.

Материалы направлены на экспертизу и переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия мер. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.