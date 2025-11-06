В Свердловской области в ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижнисергинском районе Свердловской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Инцидент произошел в 17:40 (15:40 мск) на 9-м км автодороги Михайловск - гр. Челябинская область. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате аварии погибла женщина - пассажир автомобиля Lada, водитель и второй пассажир получили травмы. В автомобиле Hyundai получили ранения водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на участке дороги осуществляется по одной полосе, для организации транспортного потока сотрудниками ДПС введена реверсивная схема движения.