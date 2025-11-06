На Ставрополье завели дело после смерти ребенка в санатории

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

СТАВРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в специализированном санатории города Ставрополя. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В одном из специализированных санаториев города Ставрополя для детей, больных заболеванием органов дыхания, наступила смерть малолетней девочки. <…> В Ставропольском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 17 октября. Следователи устанавливают причины произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти ребенка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"В средствах массовой информации сообщается, что в одном из санаториев Ставрополя скончалась двухлетняя девочка. Отмечается, что, по мнению матери девочки, смертельного исхода можно было бы избежать, если бы медики своевременно обратили внимание на ухудшение состояния ребенка", - отмечается в сообщении.