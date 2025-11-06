В Павлограде вновь произошли взрывы

Воздушная тревога, ранее объявленная на всей территории Украины, была отменена в Киеве, в Киевской области и большей части регионов Украины

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Взрывы вновь произошли в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Ранее сообщалось о взрывах в Павлограде, после которых в городе возникли перебои с электричеством.

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.