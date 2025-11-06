На Ставрополье арестовали экс-замминистра строительства

Его заподозрили в получении взятки

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Бывшего замминистра строительства и архитектуры Ставрополья и старшего инспектора государственного строительного надзора края заподозрили в получении взятки, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. Оба фигуранта арестованы.

"По данным следствия, подозреваемые, в обязанности которых входило осуществление строительного надзора, вступили в преступный сговор с целью получения денежных средств в качестве взяток от застройщиков города Ессентуки, заинтересованных в строительстве и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сопряженное с вымогательством). По сообщению пресс-службы краевого управления ФСБ, в декабре 2023 года фигуранты потребовали от гендиректора строительной компании 300 тыс. рублей. Они знали, что без подписанного заключения компания не сможет ввести многоквартирный дом в городе Ессентуки.

"Застройщик, опасаясь значительных имущественных и репутационных убытков, согласился на требования и передал старшему инспектору озвученную сумму, часть из которой по заранее достигнутой договоренности получила бывший заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края - начальник инспекции государственного строительного надзора", - пояснили в пресс-службе.

Противоправная деятельность подозреваемых пресечена во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по СКФО. По сообщению пресс-службы прокуратуры Ставрополья, суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.