BR24: прокуратура в ФРГ подозревает двух политиков от АдГ в мошенничестве

У Раймонда Шайриха и Андреаса Юрки прошли обыски

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Прокуратура города Аугсбург проводит расследование в отношении двух политиков от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Раймонда Шайриха и Андреаса Юрки по подозрению в злоупотреблении доверием и мошенничестве. Об этом сообщил портал BR24 со ссылкой на прокуратуру города.

Прокуратура Аугсбурга заявила, что есть и другие подозреваемые. Следователи провели несколько обысков, в том числе в офисах депутатов и в офисе фракции "Альтернатива для Германии" в Аугсбурге. Изъяты вещественные доказательства, утверждает портал.

Ранее Бундестаг лишил иммунитета депутата от фракции АдГ Раймонда Шайриха, разрешив провести обыски в его помещениях. За снятие неприкосновенности по рекомендации комитета по контролю над выборами, иммунитету и регламенту работы проголосовали депутаты фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Зеленых" и Левой партии. АдГ воздержалась. Таким образом, Бундестаг санкционировал "исполнение судебных решений о проведении обысков и конфискации".

Как заявила прокуратура Аугсбурга, государственные средства, предположительно, были присвоены незаконно. В частности, дело касается средств, предоставленных городом Аугсбург на деятельность фракции. По данным прокуратуры, подозреваемые политики "умышленно исказили данные" в финансовом отчете. Целью, по утверждению прокуратуры, было воспрепятствовать возврату средств городу.

Обвинения прокуратуры относятся к периоду 2022-2023 гг. Во фракции АдГ не стали комментировать текущее разбирательство, однако выразили надежду на скорейшее завершение расследования.