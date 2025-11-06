В Орловской области завели дела о мошенничестве при строительстве дома культуры

Ущерб бюджету Орловского муниципального округа составил более 9,8 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела о мошенничестве при строительстве Баклановского дома культуры возбудили в Орловском муниципальном округе Орловской области. Ущерб бюджету муниципалитета составил более 9,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также при координирующей роли прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при проверке реализации нацпроекта "Культура" было установлено, что в марте 2023 года администрация Орловского округа и общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект" заключили муниципальный контракт на строительство сельского дома культуры с поставкой оборудования. Работы должны были завершиться в ноябре 2024 года, однако в настоящее время объект не достроен и не введен в эксплуатацию. "В нарушение требований законодательства подрядчиком представлены для оплаты акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения о примененных материалах, а также о ценах на работы, строительные материалы, мебель и оборудование", - отметили в пресс-службе.

Общая сумма ущерба муниципалитету превысила 9,8 млн рублей. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.