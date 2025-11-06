В Дагестане три человека отравились угарным газом

Причиной стало использование несертифицированного газового оборудования

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Двое детей и один взрослый госпитализированы после отравления угарным газом в селе Чанкурбе Буйнакского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В центральную городскую больницу Буйнакска с признаками отравления угарным газом поступили двое детей и один взрослый. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Врачи больницы оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в министерстве.

По предварительным данным Минэнерго Дагестана, причиной отравления угарным газом стало использование несертифицированного газового оборудования.

"Предварительная проверка установила, что причиной происшествия стало использование несертифицированного газового оборудования и отсутствие тяги в дымоходе", - сообщил руководитель ведомства Марат Шихалиев в своем Telegram-канале.