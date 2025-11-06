На 44-м км Калужского шоссе произошло ДТП с участием нескольких машин

Предварительно, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на 44-м км Калужского шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 44-м км Калужского шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что столкнулись шесть транспортных средств. "Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей просят выбирать пути объезда из-за затрудненного движения в районе происшествия.