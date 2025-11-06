Экс-депутат Рады: в Павлограде на Украине разрушена электроподстанция

В Днепропетровской области обесточены восемь шахт

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Электроподстанция крупнейшего угледобывающего предприятия Украины "Павлоградуголь" разрушена после серии взрывов в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Разнесли подстанцию "Павлоградугля", - написал он в своем Telegram-канале.

6 ноября в Павлограде произошла серия взрывов. После этого и. о. главы администрации Днепропетровской области Владислав Гайваненко сообщил, что город обесточен. Минэнерго со своей стороны заявило, что в области обесточены восемь угольных шахт. К вечеру Гайваненко рассказал, что в регионе без света остается часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов.