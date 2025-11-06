На Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков

В ГУ МЧС по региону сообщили, что сейсмособытия в населенных пунктах не ощущались

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 10 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой до 4,9. В населенных пунктах региона не ощущались", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что это втрое меньше, чем за предыдущие сутки. В текущий момент в регионе зафиксирована активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.