Суд арестовал организатора и владельца Telegram-бота Userbox Морозкина

Его обвиняют в незаконном использовании и передаче персональных данных пользователей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал организатора и владельца одного из крупнейших русскоязычных телеграм-ботов Userbox Игоря Морозкина по делу о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В Тверской суд столицы поступило ходатайство следствия об избрании Морозкину меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 5. ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные). Оно было судьей удовлетворено.

В настоящее время Морозкин обжаловал решение о своем аресте. "Поступила апелляционная жалоба на избрание в отношении Игоря Морозкина меры пресечения в виде ареста", - сказано в материалах. Она будет рассмотрена Тверским районным судом Москвы.

2 ноября стало известно, что сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ пресекли работу телеграм-бота по распространению персональных данных россиян, ежемесячный доход от деятельности составлял от 13 до 16 млн рублей. Организатор задержан. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о боте по поиску персональных данных Userbox, задержан его организатор Игорь Морозкин. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.