Якутского охотника после трех дней поисков нашли мертвым

Его обнаружили в двух километрах от охотничьего домика

ЯКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Спасатели Якутии нашли тело 74-летнего охотника, поиски которого велись с 4 ноября. Об этом сообщили в Службе спасения республики.

"Тело пропавшего охотника было найдено в двух километрах от охотничьего домика. Об этом посредством спутниковой связи оповестили спасатели Верхневилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии", - говорится в сообщении.

Мужчину 1951 года рождения, отправившегося на охоту в местность Кыыс Кюель (Бодомо) 25 октября из села Туобуя, начали искать 4 ноября местные жители. С 6 ноября к поисковым работам подключились спасатели. Рядом с охотничьим домиком они нашли собаку, которая находилась на привязи, другая собака и лошадь, на которой передвигался охотник, тоже пропали.

Село Туобуя является одним из самых труднодоступных в Верхневилюйском районе, оно расположено в 300 км от административного центра.